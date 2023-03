Elena Di Cioccio a Le Iene | “Sono sieropositiva | ho l’HIV”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) A Ledurante la puntata andata in onda ieri,Diha svelato di avere l'HIV ed essereL'articolo provda Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola… - Corriere : Elena Di Cioccio: «Sono sieropositiva da 21 anni. L’ho nascosto per dolore e per rabbia» - fanpage : “Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono #sieropositiva”, comincia così il monologo di #ElenaDiCioccio… - infoitcultura : Elena Di Cioccio rivela di essere sieropositiva da 21 anni a Le Iene - infoitcultura : Elena Di Cioccio rivela: «Ho l’HIV, sono sieropositiva da 21 anni» -

Articoli più lettiDi: "Finalmente lo dico: sono sieropositiva" di Silvia Bombino Belén Rodriguez su Stefano De Martino: "In amore è un birichino. La monogamia A volte si dovrebbe fare ..." Ucraina, le foto di nozze nella casa distrutta dalla guerra

Elena Di Cioccio: «Ho l’Hiv, sono sieropositiva da 21 anni. Il suicidio di mamma, la cocaina: non voglio più... Corriere della Sera

Durante l’ultima puntata de ‘Le Iene’ la conduttrice Elena Di Cioccio, che in passato è stata anche inviata del programma di Italia1, ha rivelato di avere l’HIV. E’ sieropositiva da 21 anni.Così inizia il monologo di Elena Di Cioccio, ospite di quel programma che è stato per tanto tempo parte della sua vita e del suo lavoro, e che l'ha resa un volto familiare per tutto il pubblico che ...