Eintracht Francoforte vs VfL Bochum – probabili formazioni

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’spera di ridurre a tre punti il divario dalle posizioni di qualificazione alla Champions League battendo il VfLquando la Bundesliga tornerà in azione venerdì 31 marzo sera. Il, nel frattempo, salirebbe al 13° posto in classifica se riuscisse a vincere la terza partita consecutiva in campionato. Il calcio di inizio divs VfLè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavs VfLa che punto sono le due squadreNon avendo vinto nessuna delle ultime sei partite in tutte le competizioni prima della recente pausa internazionale, ilha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoCalcio81 : Jesper Lindström, attaccante danese classe 2000 di proprietà dell’Eintracht Francoforte avente il contratto in scad… - sportli26181512 : Ndicka in scadenza, si fa avanti una big di Premier League: Aumenta la concorrenza per Evan Ndicka, difensore centr… - sportli26181512 : Arsenal: occhi su un trequartista dell'Eintracht: Sirene inglesi per Jesper Lindstrom. Secondo i media tedeschi, il… - gazzettanapoli : Reduce dal successo per 2-0 sull'Atalanta in campionato - un altro tassellonella corsa a uno Scudetto ormai ipoteca… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: #Retegui è tornato in Argentina ma ieri ha visto insieme al padre i dirigenti dell'Eintracht Francoforte e, forse, del Baye… -

La notizia arriva nonostate le pressioni dell'Uefa che aveva criticato il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti in occasione del match d Champions tra Napoli edche ...... che già aveva duramente criticato l'Italia per lo stop agli ultras tedeschi in occasione di Napoli -. Invece, almeno stando a quanto fa sapere il Viminale, è pronto il divieto ...Commenta per primo Aumenta la concorrenza per Evan Ndicka , difensore centrale classe '99 in scadenza di contratto con l'. Secondo quanto riportato dal Mirror sulle tracce del centrale, che non ha intenzione di rinnovare con i tedeschi, c'è anche il Liverpool. Su Ndicka si è registrato in passato l'...

Accostato al Napoli, l'Arsenal piomba su Lindstrom dell'Eintracht Tutto Napoli

Sirene dalla Premier League per Jesper Lindstrom, centrocampista classe 2000 in forza all'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Sport 1 l'Arsenal avrebbe chiesto informazioni ...Sirene inglesi per Jesper Lindstrom. Secondo i media tedeschi, il trequartista danese dell'Eintracht Francoforte (classe 2000 e in scadenza di contratto a giugno 2026) è nel mirino dell'Arsenal e ...