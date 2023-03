EGOInternational | export in aumento in tutte le regioni italiane

(Di mercoledì 29 marzo 2023) I prodotti delleconquistano i principali mercati internazionali: aumenta la domanda del Made in Italy, che lo scorso ha fatto registrare una crescita complessiva pari al 20%, ripartita tra le Isole (+58%), il Centro (+23,4%) e il Nord-ovest (+19,6%). Buone anche le performance delle imprese del Nord-est (+16%) e del Sud (+15,4%). A rilevarlo l’ultima recensione dell’Istat, in cui sono riportate le opinioni degli esperti sull’andamento delle vendite all’estero dei prodotti e dei servizi delle. I dati della recensione fanno emergere una crescita congiunturale delle esportazioni per la maggior parte delle, in cui spiccano i risultati raggiunti dalle Marche (+82%), dalla Sardegna (61,8%) e dalla Sicilia (+56%). Le opinioni degli ...

È quanto emerge dalla recensione del Centro Studi Confindustria Genova che ha diffuso le previsioni sull'andamento dell'economia locale e ha evidenziato i comparti più importanti per l'della ...... in biblioteca un nuovo incontro redazionesavona ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE In Cattedrale ad Albenga i funerali di Alessandro Varaldo, l'di Savona traina l'economia ...Il trend positivo è validato anche dalle opinioni e dalle recensioni delle compagnie di consulenza per l'evidenzia come le attese sullo sviluppo delle vendite estere, verso ...

EGOInternational: vini e aceti trainano l’export del Food & Beverage MontecarloNews.it

La vendita all’estero di vini, aceti e liquori traina l’export del Food & Beverage italiano: il comparto ha raggiunto un fatturato complessivo di oltre 17 miliardi di euro, di cui circa 9 miliardi pro ...