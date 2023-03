(Di mercoledì 29 marzo 2023)sull’opposizionePisana, ma non si tratta del tocco salvifico tanto sbandierato dai sostenitori di “santa Elly”. Anzi,come a livello nazionale, al primo banco di prova, i nuovi equilibri dem fannorecon il, che si ritrova estromesso dpartita delle Commissioni di garanzia. «Il Pd ha deciso dire tutto», è l’accusa. Ancora più interessanti dal punto di vista politico, però, sono le motivazioni dello sgarbo: lo hanno fatto, spiegano gli esclusi, per problemi interni. Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _arianna : RT @valigiablu: Le scadenze del PNRR, la riforma fiscale, l'autonomia differenziata, le nomine nelle aziende statali, la gestione degli sba… - valigiablu : Le scadenze del PNRR, la riforma fiscale, l'autonomia differenziata, le nomine nelle aziende statali, la gestione d… - SecolodItalia1 : Effetto Schlein anche alla Regione Lazio: salta l’alleanza con il Terzo Polo. “Il Pd arraffa tutte le poltrone”… - joseph05203429 : RT @romatoday: Effetto Schlein in Regione: il Pd si prende le commissioni di garanzia, rottura con il Terzo Polo - romatoday : Effetto Schlein in Regione: il Pd si prende le commissioni di garanzia, rottura con il Terzo Polo -

L'appello all'unità, lanciato dal segretario regionale del Pd, non ha sortito alcun... La verità è che anche con il nuovo corso del Pd di Elly, in teoria più vicino alle istanze del M5S,...E che sia quasi esclusivamente opera dell'generato dall'arrivo della nuova segretaria dem è ... Tra il leader il terzo è Calenda Swg ragiona sulla stessa classifica, che vede quindicome ...... 'I nodi politici li affrontiamo insieme' Ellyuna speranza e un'opportunità per la sinistra: l'appellosul PD: recupera un milione e 800mila voti in 50 giorni 'pescando' tra ...

Donzelli: "Effetto Schlein Aspettiamo le urne. La sinistra pretende di darci bollini verdi ma non funziona" Secolo d'Italia

sarebbe in procinto di entrare nalla segreteria nazionale del partito guidato da Elly Schlein. La strategia ha comportato la rottura definitiva con il Terzo Polo, rappresentato in consiglio dai due ...Il PD quasi al 20%, giù il M5S. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi * elaborata da Termometro Politico. A caratterizzare l’ultima settimana di sondaggi elaborata da Termometro Politico ...