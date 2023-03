Educazione alla Legalità, le terze C e D dell’Amabile in visita al Tribunale di Avellino (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Un giorno in Tribunale per i ragazzi di due terze classi dell’Ite Amabile di Avellino. La III C e la III D dell’istituto superiore cittadino hanno concluso ieri la “tappa” più importante di un percorso di Educazione alla Legalità, nell’ambito del Pon, denominato “Pratica Legale”, passando dalla formazione in classe alle aule vere dove quotidianamente si esercita la Giustizia nella citta’ capoluogo, il Palazzo del Tribunale di Piazzale De Marsico. Gli studenti, accompagnati dal tutor Prof. Luciano e dall’ esperto esterno Avv. Francesco Santaniello , nonché dalla Dirigente, Professoressa Antonela Pappalardo hanno potuto conoscere gli spazi dove quotidianamente si amministra la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Un giorno inper i ragazzi di dueclassi dell’Ite Amabile di. La III C e la III D dell’istituto superiore cittadino hanno concluso ieri la “tappa” più importante di un percorso di, nell’ambito del Pon, denominato “Pratica Legale”, passando dformazione in classe alle aule vere dove quotidianamente si esercita la Giustizia nella citta’ capoluogo, il Palazzo deldi Piazzale De Marsico. Gli studenti, accompagnati dal tutor Prof. Luciano e dall’ esperto esterno Avv. Francesco Santaniello , nonché dDirigente, Professoressa Antonela Pappalardo hanno potuto conoscere gli spazi dove quotidianamente si amministra la ...

