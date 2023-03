Edoardo e Antonella parlano già di matrimonio e figli | «Ci siamo promessi»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La storia d'amore traDonnamaria eFiordelisi prosegue a gonfie vele. I due hanno rilasciato un'intervista sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 29 marzo. In tale occasione hanno parlato della loro relazione e di come stiano andando le cose ora che sono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.ha esordito dicendo di avere la percezione che fuori dal programma si parta da zero. Al momento, infatti, non pensa di stare conda oltre cinque mesi, ma sembra che la storia sia cominciata da pochi giorni. Questo perché ha le farfalle nello stomaco, proprio come accade all'inizio di una relazione. Successivamente, poi, i due hanno parlato anche del tema. GF Vip: le confessioni di ...