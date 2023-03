(Di mercoledì 29 marzo 2023) LONDRA – Edè apparso sulla scena musicale del Regno Unito nel 2011 con il suo album di debutto “+”. Affermandosi rapidamente, hanno fatto seguito “x”, “÷”, “No.6 Collaborations Project” e “=”: un catalogo che ha visto Eddiventare uno degli artisti di maggiore successo al mondo del 21 ° secolo. Solo in Italia la sua carriera vanta 1 disco di Diamante ( Shape of you), 76 Platini, e 14 Oro. Da quando ha imparato per la prima volta “Layla” di Eric Clapton alla chitarra all’età di 12 anni, è iniziato l’amore di Edper il cantautorato. Cresciuto con artisti del calibro di Damian Rice, Bruce Springsteen e Bob Dylan che suonavano a ripetizione nella casa dei suoi genitori – artisti che suo padre, John, gli aveva presentato – Edrimane uno dei compositori più dotati della sua generazione; un ...

Ed Sheeran: la biografia L'Opinionista

"Gli alti, i bassi e tutto quello che c’è in mezzo". Si intitola così il documentario su Ed Sheeran - The Sum of it All", la docu-serie in quattro ...Ed Sheeran in lacrime per il tumore di sua moglie e la morte del suo migliore amico. Il trailer del nuovo documentario "Gli alti, i bassi e tutto quello ...