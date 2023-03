Ecuador | sale a 12 morti e 67 dispersi il bilancio della frana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BreakingItalyNe : ECUADOR: Frana causata dalle forti piogge ad Alausí nella provincia del Chimborazo: Sale a 11 morti, 31 feriti e 67… -

E' salito a 12 vittime accertate e 67 dispersi il bilancio della frana che ha devastato domenica notte una parte della cittadina di Alausi, nella regione andina dell'Ecuador, secondo quanto riportato dall'agenzia Efe che cita il Segretariato ecuadoriano per la gestione del rischio. Quattro corpi sono stati recuperati durante il giorno, dopo che un escavatore si è

