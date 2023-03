Ecodesign the Future: vince una 25enne di Cisternino con il raccoglitore green di batterie Madia Scatigna (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di seguito il comunicato: Il raccoglitore delle batterie, da semplice strumento per il conferimento, diventa “smart” e punto d’incontro fra cittadini sul territorio: questo il concept dell’innovativo progetto di circolarità per il settore delle batterie con cui la giovane brindisina Madia Scatigna, 25 anni, ha vinto la seconda edizione di Ecodesign the Future, il riconoscimento dedicato all’eco-progettazione nell’ambito del corso di alta formazione promosso dal Consorzio Erion Energy in partnership con Economiacircolare.com. Originaria di Cisternino, in provincia di Brindisi, e laureata in Design all’Università degli Studi Chieti – Pescara “Gabriele D’Annunzio”, Madia Scatigna è l’autrice del progetto BATTERY GAME, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 marzo 2023) Di seguito il comunicato: Ildelle, da semplice strumento per il conferimento, diventa “smart” e punto d’incontro fra cittadini sul territorio: questo il concept dell’innovativo progetto di circolarità per il settore dellecon cui la giovane brindisina, 25 anni, ha vinto la seconda edizione dithe, il riconoscimento dedicato all’eco-progettazione nell’ambito del corso di alta formazione promosso dal Consorzio Erion Energy in partnership con Economiacircolare.com. Originaria di, in provincia di Brindisi, e laureata in Design all’Università degli Studi Chieti – Pescara “Gabriele D’Annunzio”,è l’autrice del progetto BATTERY GAME, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ErionSistema : RT @EcoCircolareCom: Ecco la premiazione delle ragazze e dei ragazzi del corso Ecodesign the batteries: Energy edition con @RaffaeleLupoli… - EcoCircolareCom : Grande partecipazione per l'evento conclusivo di Ecodesign the Future: batteries edition, che si è tenuto ieri pres… - EcoCircolareCom : Ecco la premiazione delle ragazze e dei ragazzi del corso Ecodesign the batteries: Energy edition con… - ElzaBontempi : RT @EcoCircolareCom: All'evento finale del corso ecodesign the batteries con @ErionSistema e i numerosi ospiti della giornata. Tra poco una… - EcoCircolareCom : All'evento finale del corso ecodesign the batteries con @ErionSistema e i numerosi ospiti della giornata. Tra poco… -

Erion premia gli eco - project per una filiera green delle batterie Riusabilità, riduzione dei materiali di scarto, estetica al servizio della sostenibilità: sono alcuni dei valori guida inglobati negli eco - concept elaborati dai giovani partecipanti a "Ecodesign the future: batteries edition", il corso di alta formazione promosso da Erion Energy - consorzio, senza scopo di lucro, costituito dai e per i produttori di pile e accumulatori - e dalla ... Giornata mondiale del riciclo: un risparmio che salva l'ambiente E non possiamo smettere di lavorare per promuovere l' ecodesign: lavorare per immettere sul mercato ... Secondo i dati del The New Plastics Economy Global Commitmen t 2019 Progress Report, riciclare 1kg ... Cinque modelli di sostenibilità in azienda ... la nuova edizione dello studio annuale "Seize the Change" di EY conferma come nel complesso le ... Mapei " Un team a lavoro su ecodesign e mitigazione dell'impatto"La formalizzazione di una figura ... Riusabilità, riduzione dei materiali di scarto, estetica al servizio della sostenibilità: sono alcuni dei valori guida inglobati negli eco - concept elaborati dai giovani partecipanti a "future: batteries edition", il corso di alta formazione promosso da Erion Energy - consorzio, senza scopo di lucro, costituito dai e per i produttori di pile e accumulatori - e dalla ...E non possiamo smettere di lavorare per promuovere l': lavorare per immettere sul mercato ... Secondo i dati delNew Plastics Economy Global Commitmen t 2019 Progress Report, riciclare 1kg ...... la nuova edizione dello studio annuale "SeizeChange" di EY conferma come nel complesso le ... Mapei " Un team a lavoro sue mitigazione dell'impatto"La formalizzazione di una figura ... Ecodesign future, i vincitori del premio Erion Energy sulle batterie Canale Energia Sostenibilità: 25enne pugliese vince premio per progetto filiera green batterie “Siamo orgogliosi di aver promosso “Ecodesign the future: batteries edition”. Un’iniziativa importante che ha trasmesso, alle ragazze e ai ragazzi coinvolti, strumenti e conoscenze per affrontare i ... EU ecodesign regulation, Spanish plastics tax: OkPlast event in Spain deals with hot topics The fourth edition of the OkPlast International Seminar on Plastics Legislation, organised by Spanish plastics technology centre Aimplas (Valencia; www.aimplas.net) will take place in Valencia, Spain, ... “Siamo orgogliosi di aver promosso “Ecodesign the future: batteries edition”. Un’iniziativa importante che ha trasmesso, alle ragazze e ai ragazzi coinvolti, strumenti e conoscenze per affrontare i ...The fourth edition of the OkPlast International Seminar on Plastics Legislation, organised by Spanish plastics technology centre Aimplas (Valencia; www.aimplas.net) will take place in Valencia, Spain, ...