"Ecco i messaggi segreti", scoop-Mario Giordano: esplode un enorme scandalo politico | Guarda (Di mercoledì 29 marzo 2023) Appena inizia la trasmissione, Mario Giordano si scatena. Semplicemente Fuori dal Coro, ossia la trasmissione che conduce su Rete 4 e che ormai da lunghi mesi combatte una campagna senza esclusione di colpi contro l'occupazione abusiva delle case. E la puntata di martedì 28 marzo non fa eccezione. Infatti, sin dal monologo iniziale Mario Giordano torna sul tema, sulle case occupate. Alle sue spalle campeggia la scritta a caratteri cubitali "vergogna", dunque il conduttore parte in quarta: "Donato - la consueta invocazione al regista -, ma perché vincono sempre gli abusivi, i violenti? Abbiamo la risposta: vincono perché comandano loro. Comandano sullo sfratto, sull'esecuzione, sul comune. Come a Roma. Avevamo il sospetto, ma ora ne abbiamo le prove", picchia durissimo Mario Giordano.

