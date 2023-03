Eboli | sorpreso a forzare la serranda di un negozio | arrestato

(Di mercoledì 29 marzo 2023) I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, oggi, mercoledì 29 marzo, hanno, in flagranza di reato, per tentato furto aggravato, A.L.V., pregiudicato 30ennetano. Lo stesso è stato individuato, intorno a mezzanotte, mentre stava forzando lad’ingresso di undi generi alimentari situato nel centro cittadino di. Il pregiudicato ha provato a scappare ma è stato bloccato dai militari dell’Arma. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Sorpreso a forzare serranda di negozio di alimentari ad Eboli: 30 arrestato in flagranza - InfoCilentoWeb : Sorpreso mentre danneggiava la serranda di una attività e asportava capi di abbigliamento ed un computer portatile - salernotoday : Sorpreso a rubare di notte in un negozio: arrestato ladro ad Eboli -

Un uomo, I. V le sue iniziali, è stato arrestato adcon l'accusa di furto aggravato. I carabinieri, infatti, lo hannomentre danneggiava la serranda di un negozio e rubava capi d'abbigliamento ed un computer. Grazie all'intervento dei ......e radiomobile della Compagnia dihanno arrestato in flagranza di reato I. V., per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale del posto. Il fatto L'uomo sarebbe statodai ...La Feldiapprofitta subito sia del pari nello scontro diretto fra Napoli Futsal e Olimpus ... supera 5 - 3 il fanalino di coda Melilli e stacca un Sandro Abate Abatea Pistoia. Torna al ...

Sorpreso a forzare la serranda di un negozio ad Eboli. Uomo in ... ondanews

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, oggi, mercoledì 29 marzo, hanno arrestato, in flagranza di reato, per tentato furto aggravato, A.L.V., pregiudicato 30enne ...L’impasto non troppo dolce, ma al contempo soffice e leggero, grazie alla sua fragranza intensa è il dessert a sorpresa che i ristoratori non si aspettano ma che racconta perfettamente la Campania e ...