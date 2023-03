È sieropositivo, non lo dice alla compagna e la infetta: condannato a 8 anni di reclusione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non ha mai detto alla compagna di essere contagiato dall’Hiv e le ha trasmesso il virus. Per questo un 52enne originario di Cremona è stato condannato a otto anni di reclusione con l’accusa di lesioni personali gravissime. Come risarcimento danni è stata disposta una provvisionale di 100.000 euro a favore della parte civile, il resto è da liquidarsi in un separato giudizio civile. L’uomo, sieropositivo, per un periodo di tempo non si era sottoposto alle cure e non aveva assunto i farmaci previsti dalla terapia, favorendo così il contagio della sua fidanzata, totalmente inconsapevole. La donna aveva scoperto la patologia del compagno per caso, dopo quattro di anni relazione e un anno di convivenza. Il 20 febbraio del 2020 lo aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non ha mai dettodi essere contagiato dall’Hiv e le ha trasmesso il virus. Per questo un 52enne originario di Cremona è statoa ottodicon l’accusa di lesioni personali gravissime. Come risarcimento dè stata disposta una provvisionale di 100.000 euro a favore della parte civile, il resto è da liquidarsi in un separato giudizio civile. L’uomo,, per un periodo di tempo non si era sottoposto alle cure e non aveva assunto i farmaci previsti dterapia, favorendo così il contagio della sua fidanzata, totalmente inconsapevole. La donna aveva scoperto la patologia del compagno per caso, dopo quattro direlazione e un anno di convivenza. Il 20 febbraio del 2020 lo aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Malato di Hiv non dice alla compagna di essere sieropositivo e la infetta: condannato a 8 anni per lesioni gravissi… - fattoquotidiano : È sieropositivo, non lo dice alla compagna e la infetta: condannato a 8 anni di reclusione - Alessiaxy : Leggo ennesimo articolo su un sieropositivo che ha infettati il proprio partner. Nessuna compassione non c'è condanna che tenga - simone_blaze : @mattonistajr Sieropositivo non significa proprio niente. È come essere positivo al tampone covid. Poi se si vuol c… - klaudioklaudio1 : @LaFrauMi1 Ricordo che,nel 1993,una amica di una mia ex di Parigi, sarebbe morta per l’AIDS. Contagiata dal compagn… -