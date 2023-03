“È il nuovo fidanzato”. Nina Moric ritrova il sorriso col noto volto della televisione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nina Moric ha un nuovo fidanzato: la notizia è di quelle sensazionali e i fan della donna sono al settimo cielo. Dopo tanta sofferenza, con le varie vicissitudini con Fabrizio Corona e il rapporto turbolento con suo figlio Carlos, lei è riuscita a mettersi alle spalle il periodo più buio e ha ritrovato il sorriso grazie ad un uomo. Sono stati paparazzati dal settimanale Chi e il suo entusiasmo è palpabile. Si è anche scoperto il nome di colui che le ha conquistato il cuore, che è apparso diverse volte in televisione. Una vera e propria svolta per Nina Moric, infatti alcuni mesi fa e quindi prima che il nuovo fidanzato entrasse nella sua vita, aveva fatto delle confessioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)ha un: la notizia è di quelle sensazionali e i fandonna sono al settimo cielo. Dopo tanta sofferenza, con le varie vicissitudini con Fabrizio Corona e il rapporto turbolento con suo figlio Carlos, lei è riuscita a mettersi alle spalle il periodo più buio e hato ilgrazie ad un uomo. Sono stati paparazzati dal settimanale Chi e il suo entusiasmo è palpabile. Si è anche scoperto il nome di colui che le ha conquistato il cuore, che è apparso diverse volte in. Una vera e propria svolta per, infatti alcuni mesi fa e quindi prima che ilentrasse nella sua vita, aveva fatto delle confessioni ...

