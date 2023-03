È amore per Tananai, la fidanzata è Sara: “Saturnalia per lei” (Di mercoledì 29 marzo 2023) È innamorato Tananai: la fidanzata si chiama Sara. Ne parla nel corso di un’intervista particolarmente intensa rilasciata a Vanity Fair nelle scorse ore. Tananai è innamorato e fidanzato, la persona con la quale condivide la sua vita in questo momento è Sara. Il cantante non si dilunga troppo sulla donna che ha rapito il suo cuore e si limita a rispondere alle domande della giornalista che conduce l’intervista, condividendo qualche simpatico aneddoto e bel ricordo. Gli viene chiesto se in questo momento, nella sua vita, ci sia un amore. Tananai risponde in modo affermativo e fa il nome di Sara, la donna che lo supporta/sopporto da tre anni ormai. Si sono sono conosciuti in un noto locale di Milano e per il loro primo anniversario, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) È innamorato: lasi chiama. Ne parla nel corso di un’intervista particolarmente intensa rilasciata a Vanity Fair nelle scorse ore.è innamorato e fidanzato, la persona con la quale condivide la sua vita in questo momento è. Il cantante non si dilunga troppo sulla donna che ha rapito il suo cuore e si limita a rispondere alle domande della giornalista che conduce l’intervista, condividendo qualche simpatico aneddoto e bel ricordo. Gli viene chiesto se in questo momento, nella sua vita, ci sia unrisponde in modo affermativo e fa il nome di, la donna che lo supporta/sopporto da tre anni ormai. Si sono sono conosciuti in un noto locale di Milano e per il loro primo anniversario, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi l’Italia celebra il centenario dell’Aeronautica Militare: una affascinante storia caratterizzata da amore per… - Poesiaitalia : “Conobbi Calvino nel ’55. Un anno che fu poi fatale per me.” Elsa de' Giorgi L’amore di Italo Calvino per l’attri… - DarioNardella : L’insegnante costretta a dimettersi per aver mostrato il David ai suoi studenti, ha accolto il mio invito a… - NatureDevotee1 : RT @PaolaPaolin: Scusi , per l’ amore ? Sempre dritto, oltrepassare la paura ed eviti di guardare dietro. Web https://t.… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: INSEPARABILI - MATRIMONIO D'AMORE PER AIDAN E GRACE I miei romanzi sono in lettura libera e integrale nel mio Blog 'I Ro… -