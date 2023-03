E adesso arriva la «truffa del sì»: l’utenza cambia senza il consenso - Cosa fare (Di mercoledì 29 marzo 2023) Da sapere. Attenzione alla «truffa del sì»: l’utenza cambia senza il consenso. Adiconsum: «I contratti non richiesti stanno diventando sempre più numerosi». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Da sapere. Attenzione alla «del sì»:il. Adiconsum: «I contratti non richiesti stanno diventando sempre più numerosi».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giuseppe #Sala: 'Il fatto che il governo arriva già adesso, mancando molto tempo al giugno 2026, a dire che una par… - violetsmin : ho messo in loop like crazy adesso arriva la p0lizia dello str3aming e finisco così - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Giuseppe #Sala: 'Il fatto che il governo arriva già adesso, mancando molto tempo al giugno 2026, a dire che una parte dei… - KuckyUzu : Preoccupata tutto il giorno per una delle mie gatte che non si è fatta vedere e mi sembrava strano visto che sta se… - Alex_Erre84 : @lillyyyna @__Fabiana___ Non è il momento. Dopo la finale si potrà fare tutto quello che si vuole. Adesso di deve r… -