Dwars door Vlaanderen | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

A cinque giorni dalla seconda classica Monumento della stagione dopo la Milano - Sanremo, è andata in scena la "Vlaanderren", cioè "Attraverso le Fiandre", gara giunta all'edizione n.77; ...La stagione fiamminga giunge al suo ultimo appuntamento prima del Giro delle Fiandre di domenica 2 aprile. Mercoledì 29 marzo è infatti il giorno dell'Attraverso le Fiandre (Vlaanderen), storica classica belga giunta alla sua edizione numero 77 . La corsa, da qualche anno spostata appena 4 giorni prima del Giro delle Fiandre, è l'ultima chiamata per testarsi ...La diretta scritta della Attraverso le Fiandre 2023 , corsa belga conosciuta in patria ma non solo comeVlaanderen. A quattro giorni dal Giro delle Fiandre, ecco un appuntamento spettacolare tra muri e settori in pavè che prevede 185 chilometri da Roeselare a Waregem. Alaphilippe, Pidcock, ...

SENZA I TRE TENORI, CHI SI PRENDERA' LA DWARS DOOR VLAANDEREN TUTTOBICIWEB.it

Alla Gand-Wevelgem, Laporte aveva vinto grazie al gesto nobile del suo capitano Wout Van Aert. Nella classica belga, Dwars door Vlaanderen, Attraverso le Fiandre, il ciclista della Jumbo-Visma ha ...