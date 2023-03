Dubbi dall’Europa sui fondi Pnrr per gli stadi di Venezia e Firenze, Fitto si smarca: «Idee del precedente governo» (Di mercoledì 29 marzo 2023) C’è tensione con la Commissione europea sugli obiettivi al 31 dicembre – prorogati – per ottenere la rata da 19 miliardi del Pnrr attualmente congelata. Tra i tanti argomenti che non hanno convinto Bruxelles, come noto da giorni, c’è anche il fatto che nel Piano siano finiti gli stadi di Venezia e Firenze, progetti che non hanno finalità sociale (e, nel caso del capoluogo veneto, la costruzione non è destinata ad avere sede in città). Dopo varie polemiche, montate soprattutto dopo che la notizia è finita su importante testate internazionali, il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto sceglie di rispondere smarcandosi: «Non si tratta di fare polemiche ma di prendere atto del fatto che sono questioni, evidentemente, che riguardano il precedente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) C’è tensione con la Commissione europea sugli obiettivi al 31 dicembre – prorogati – per ottenere la rata da 19 miliardi delattualmente congelata. Tra i tanti argomenti che non hanno convinto Bruxelles, come noto da giorni, c’è anche il fatto che nel Piano siano finiti glidi, progetti che non hanno finalità sociale (e, nel caso del capoluogo veneto, la costruzione non è destinata ad avere sede in città). Dopo varie polemiche, montate soprattutto dopo che la notizia è finita su importante testate internazionali, il ministro per gli Affari europei, Raffaelesceglie di risponderendosi: «Non si tratta di fare polemiche ma di prendere atto del fatto che sono questioni, evidentemente, che riguardano il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leone52641 : RT @magicaGrmente22: avvenuta con l'accompagnamento rumoroso ed entusiasta dei neonazisti ucraini e degli antirussi dell'Europa orientale.… - magicaGrmente22 : avvenuta con l'accompagnamento rumoroso ed entusiasta dei neonazisti ucraini e degli antirussi dell'Europa oriental… - Destradipopolo : MANDATO INTERNAZIONALE PER #PUTIN, ORBAN SI SFILA; “NOI NON LO ARRESTEREMO” (NON AVEVAMO DUBBI) L’AIA REPLICA: “BUD… - alexandernevs3 : @Matador1337 In un ambiente protetto e organizzato lo proverei. Certo che il fatto che sia stato defenestrato dall… -

Il Conte non è più il benvenuto alla corte di Londra ...vittoria dello scudetto e a sfiorare l'impresa europea in Europa ... che Conte sia forte e un vincente non ci sono dubbi, ma è giusto ...questo fenomeno associato ad una sorta di nuova linfa portata dall'... Dubbi dall'Europa sui fondi Pnrr per gli stadi di Venezia e Firenze, Fitto si smarca: "Idee del precedente governo" C'è tensione con la Commissione europea sugli obiettivi al 31 dicembre - prorogati - per ottenere la rata da 19 miliardi del Pnrr attualmente congelata. Tra i tanti argomenti che non hanno convinto ... E - fuel: sarà il carburante dei ricchi Carburanti del futuro a 3 euro al litro I dubbi sugli e - fuel. ... Gli e - fuel , i nuovi carburanti sintetici derivati dall'...UE dalla Germania - estende così la vita dei motori termici in Europa. ... ...vittoria dello scudetto e a sfiorare l'impresa europea in... che Conte sia forte e un vincente non ci sono, ma è giusto ...questo fenomeno associato ad una sorta di nuova linfa portata'...C'è tensione con la Commissione europea sugli obiettivi al 31 dicembre - prorogati - per ottenere la rata da 19 miliardi del Pnrr attualmente congelata. Tra i tanti argomenti che non hanno convinto ...Carburanti del futuro a 3 euro al litro Isugli e - fuel. ... Gli e - fuel , i nuovi carburanti sintetici derivati'...UE dalla Germania - estende così la vita dei motori termici in. ... Dubbi dall'Europa sui fondi Pnrr per gli stadi di Venezia e Firenze ... Open