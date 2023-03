Dritto e Rovescio | ecco le anticipazioni di giovedì 30 marzo 

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Domani sera,30 marzo, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”, Paolo Del Debbio intervisterà il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in merito al decreto di legge approvato nel Consiglio dei ministri per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Inoltre, si parlerà delle misure messe in campo dal Governo a sostegno di famiglie e imprese contro il carobollette e della gestione dei migranti. Leggi anche –> Matteo Diamante replica alle critiche dopo un tweet su due gieffini (FOTO) Nel corso della puntata, un approfondimento verrà dedicato proprio all’immigrazione e al dramma degli sbarchi. E ancora, con nuovi reportage, un focus sulla piaga delle borseggiatrici che rapinano cittadini e turisti ...