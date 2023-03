Dramma a cena: ragazzo di 27 anni muore soffocato da un trancio di pizza davanti ai genitori (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un ragazzo di 27 anni è morto ad Aquino, in provincia di Frosinone, soffocato dal pezzo di pizza che stava ingoiando durante il pranzo. E' successo in un appartamento di via Roma sotto gli occhi dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Undi 27è morto ad Aquino, in provincia di Frosinone,dal pezzo diche stava ingoiando durante il pranzo. E' successo in un appartamento di via Roma sotto gli occhi dei ...

