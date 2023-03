Dove vive Samuele Segreto? Una città bellissima e al caldo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Samuele Segreto vive a Monreale, un caratteristico comune di 38.711 abitanti della città metropolitana di Palermo, in Sicilia, famoso per le sue bellezze architettoniche, caratterizzata anche per le sue alte temperature in estate. Il giovanissimo ballerino (appena 18 anni) di hip hop, è un concorrente della 22esima edizione del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi ed è anche nel cast del film Stranizza d’Amuri di Beppe Fiorello, ambientato proprio in Sicilia. Samu Segreto è entrato nella scuola più famosa d’Italia lo scorso settembre, dopo essere stato scelto dal maestro e coreografo Emanuel Lo. Durante questi mesi, in cui non sono mancate sfide, momenti difficili e vittorie, Samuele ha conquistato il grande pubblico, e si è aggiudicato l’ambita maglia per partecipare al ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 29 marzo 2023)a Monreale, un caratteristico comune di 38.711 abitanti dellametropolitana di Palermo, in Sicilia, famoso per le sue bellezze architettoniche, caratterizzata anche per le sue alte temperature in estate. Il giovanissimo ballerino (appena 18 anni) di hip hop, è un concorrente della 22esima edizione del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi ed è anche nel cast del film Stranizza d’Amuri di Beppe Fiorello, ambientato proprio in Sicilia. Samuè entrato nella scuola più famosa d’Italia lo scorso settembre, dopo essere stato scelto dal maestro e coreografo Emanuel Lo. Durante questi mesi, in cui non sono mancate sfide, momenti difficili e vittorie,ha conquistato il grande pubblico, e si è aggiudicato l’ambita maglia per partecipare al ...

