Dove vive Rosario Fiorello? Ha sei case, una delle quali da 11 stanze (Di mercoledì 29 marzo 2023) Rosario Fiorello vive a Roma con la moglie Susanna Biondo, ma ha 6 proprietà sparse in tutta Italia, per un valore catastale di circa 2,4 milioni di euro. Lo showman e conduttore televisivo ha a che fare da tempo con il settore delle compravendite immobiliari: nel 2001 ha fondato a Roma la società casetta, per gestire i suoi bene immobiliari e oggi amministrata dalla moglie. Fiorello ha diverse case a Roma, in Viale Mazzini, Via della Camilluccia e ai Parioli; a Cortina d'Ampezzo ha una villa con vista sul Monte Cristallo, Dove passa spesso le vacanze; a Milano possiede invece un immobile in zona Citylife. Una delle sue proprietà di maggior valore si trova poi in Sardegna, nei pressi del Forte Village Resort di Santa Margherita di ...

