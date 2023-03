Dove può arrivare Jannik Sinner in classifica a Miami? Le proiezioni nel ranking ATP e nella Race (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel quarto turno del torneo di tennis ATP Masters 1000 di Miami, in Florida (USA), Jannik Sinner, che aveva usufruito di un bye all’esordio e poi aveva superato il serbo Laslo Djere ed il bulgaro Grigor Dimitrov, ha battuto ieri il russo Andrey Rublev. Sinner finora ha incamerato 180 punti per ranking e Race ATP: l’azzurro, rispettivamente 10° e 5° nelle due graduatorie, ai quarti (altri 180 punti) incrocerà il finlandese Emil Ruusuvuori e vincendo sarebbe virtualmente 9° nel ranking e 5° nella Race. In semifinale eventualmente potrebbe esserci lo statunitense Taylor Fritz, e la sfida metterebbe in palio 240 punti, da aggiungersi ai 360 già incamerati dai quattro semifinalisti ed i due piazzamenti appena citati: si tratterebbe di uno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel quarto turno del torneo di tennis ATP Masters 1000 di, in Florida (USA),, che aveva usufruito di un bye all’esordio e poi aveva superato il serbo Laslo Djere ed il bulgaro Grigor Dimitrov, ha battuto ieri il russo Andrey Rublev.finora ha incamerato 180 punti perATP: l’azzurro, rispettivamente 10° e 5° nelle due graduatorie, ai quarti (altri 180 punti) incrocerà il finlandese Emil Ruusuvuori e vincendo sarebbe virtualmente 9° nele 5°. In semifinale eventualmente potrebbe esserci lo statunitense Taylor Fritz, e la sfida metterebbe in palio 240 punti, da aggiungersi ai 360 già incamerati dai quattro semifinalisti ed i due piazzamenti appena citati: si tratterebbe di uno ...

