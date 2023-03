Doppia seduta ad Asseminello

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nuova tappa di avvicinamento alla gara di sabato contro il SüdTirol: i rossoblù di mister Ranieri sono stati impegnati oggi al Centro sportivo di Assemini in unadi lavoro. La giornata è cominciata in palestra con delle esercitazioni dedicate a sviluppare la forza; poi in campo spazio a tecnica e tattica. Nel pomeriggio lavoro sul possesso palla e partitelle con sponde. Primo dei nazionali a rientrare alla base, Adam Obert: il difensore si è allenato oggi con la squadra. Hanno proseguito nel personalizzato Leonardo Pavoletti e Marko Rog. Domani, mercoledì 29, l’appuntamento è a Villacidro: allo stadio comunale il Cagliari giocherà una partita amichevole contro la Villacidrese (ore 15). Qui le info sui biglietti. Fonte articolo e foto: www.cagliaricalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Sabato c'è la sfida interna contro il SüdTirol. Ieri i rossoblù hanno svolto doppia seduta di allenamento ad Asseminello. Recuperato Obert, resta da capire quando sarà possibile contare nuovamente su ...