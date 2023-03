Dopo anni di declino | migliora il tasso di fertilità in Europa

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Nel 2021, nell’UE sono nati 4,09 milioni di bambini, in leggero aumento rispetto al 2020, quando sono nati 4,07 milioni di bambini. Nel complesso, secondo i dati Eurostat, c’è stata una tendenza al ribasso del numero dei nati nell’UE, iniziata nel 2008 (4,68 milioni di bambini). Ilditotale si è attestato a 1,53 nati vivi per donna nell’UE nel 2021 e nel 2019 il numero è stato leggermente superiore a quello del 2020 a 1,50. Nel 2021, la Francia ha avuto la più altatotale nell’UE (1,84 nati vivi per donna), seguita dalla Repubblica Ceca (1,83), dalla Romania (1,81) e dall’Irlanda (1,78). Al contrario, i tassi dipiù bassi sono stati osservati a Malta (1,13 nascite per donna), in Spagna (1,19) e in Italia (1,25). Ildi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Il mio intervento al convegno della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Pnrr. 3 anni dopo, ho ancora qual… - AStramezzi : Domenica sera ad Alessandria dopo la proiezione di Invisibili ho conosciuto una bella bimba ballerina classica Ales… - parallelecinico : Lui è Elia Morandotti, 18 anni, figlio d'arte di Riccardo che giocò vent'anni in Serie A tra Torino, Virtus e Veron… - MarchePinna : RT @AStramezzi: Domenica sera ad Alessandria dopo la proiezione di Invisibili ho conosciuto una bella bimba ballerina classica Alessandra d… - marin_cdm : RT @AStramezzi: Domenica sera ad Alessandria dopo la proiezione di Invisibili ho conosciuto una bella bimba ballerina classica Alessandra d… -

... l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, che quest'anno compie 125, ha seguito in ...la pandemia l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha aperto una nuova fase di ...Se persi è cercato di replicare il modello di sviluppo californiano, oggi l'Unione può ... poche settimaneil fallimento di Silicon Valley Bank e il salvataggio di First Republic. L'effetto ......con una velocità incredibile nei primi due giorni che non aveva precedenti da oltre 40. ... Dove investire L'interrogativo è legittimo:il calo dei rendimenti questi beni possono ancora essere ...

Bari, il killer di Santa Scorese ritorna dopo 32 anni e tormenta la sorella: Fatela rinascere Fanpage.it

Epstein è rimasto cliente di JPMorgan per cinque anni dopo essersi dichiarato colpevole di adescamento di una minore per prostituzione. Le cause affermano che la banca ha beneficiato del traffico di ...Scelte e decisioni che erano state evidenziate solo qualche anno prima, nel 2012, con una delle scelte più clamorose in assoluto, quando non seguì le convocazioni dell'Irlanda del Nord – dopo la prima ...