Don’t forget the lyrics: che fine ha fatto Mirko, arriva Nicoletta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Avvicendamento tra campioni nel game show Don’t forget the lyrics: che fine ha fatto Mirko, campione per venti puntate, arriva Nicoletta. Venti puntate di permanenza e 37mila euro di vincita:… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Avvicendamento tra campioni nel game showthe: cheha, campione per venti puntate,. Venti puntate di permanenza e 37mila euro di vincita:… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enzo97736396 : Don’t Forget the Lyrics – 679 3.23 (Gabriele Corsi) 100% Italia – 458 2.17 (Nicola Savino) #AscoltiTv @AleStonata - LorenzoPratesi1 : @corsi_gabriele @nove Va beh anche se ha perso lasciatelo in trasmissione: fategli fare un qualsiasi ruolo .Non può… - MattDynamiteM86 : @docdestou1 In lutto dopo aver visto la destituzione del campione di don't forget the lyrics - VickyAnnie : Io mi sa che di Mirko di don't forget the lyrics non mi sono ancora stufata grazie al suo accento toscano. - Enzo97736396 : L’Eredità – 4213 26.30 Avanti un Altro! – 3414 22.30 Don’t Forget the Lyrics – 714 3.22 (penso record per Gabriel… -