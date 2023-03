Domenico Talia: "Fermiamo Gpt4 per un’estate, l'uso incontrollato non si sa dove ci può portare" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il docente di Unical tra i firmatari della lettera appello per uno stop di sei mesi allo sviluppo di GPT-4 per darsi delle regole condivise. La competizione di Microsoft, Google, Meta sta portando a "un passo più lungo della gamba, molto rischioso, perché trascura la sicurezza e la trasparenza di questa tecnologia" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il docente di Unical tra i firmatari della lettera appello per uno stop di sei mesi allo sviluppo di GPT-4 per darsi delle regole condivise. La competizione di Microsoft, Google, Meta sta portando a "un passo più lungo della gamba, molto rischioso, perché trascura la sicurezza e la trasparenza di questa tecnologia"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Domenico Talia: 'Fermiamo Gpt4 per un’estate, l'uso incontrollato non si sa dove ci può portare' - dtalia : RT @HuffPostItalia: Domenico Talia: 'Fermiamo Gpt4 per un’estate, l'uso incontrollato non si sa dove ci può portare' (di A. Sarno) https://… - HuffPostItalia : Domenico Talia: 'Fermiamo Gpt4 per un’estate, l'uso incontrollato non si sa dove ci può portare' (di A. Sarno) -