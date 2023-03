Domenica delle Palme 2023 | significato | ulivo e cosa si ricorda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La Pasqua è ormai alle porte e fervono i preparativi. Uova per i più piccoli egiornate in famiglia per gli adulti. Tuttavia, non sempre ilreligioso che c’è dietro questa celebrazione è noto. In particolare, qual è quello che caratterizza la, ovvero laimmediatamente precedente la Pasqua? Previsioni meteoin Italia, che tempo farà il 2 aprile a Roma e nel Lazio IldellaLal’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme per andare incontro alla morte. Questa ricorrenza da ...