Domenica 2 aprile musei e mostre gratis a Roma: cosa vedere (Di mercoledì 29 marzo 2023) Domenica 2 aprile, musei gratis a Roma e nel resto d’Italia. Torna infatti l’iniziativa che ogni prima Domenica del mese apre le porte di tanti muszei e siti archeologici gratuitamente al pubblico. Ingresso ibero per tutta la giornata quindi nei musei civici e Statali e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15). Tutti i musei civici di Roma gratis Domenica 2 aprile Quali musei visitare gratis a Roma Domenica prossima. Ecco la lista completa dei siti e delle ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 29 marzo 2023)e nel resto d’Italia. Torna infatti l’iniziativa che ogni primadel mese apre le porte di tanti muszei e siti archeologici gratuitamente al pubblico. Ingresso ibero per tutta la giornata quindi neicivici e Statali e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9 alle ore 19.15). Tutti icivici diQualivisitareprossima. Ecco la lista completa dei siti e delle ...

