Domato l’incendio nell’azienda chimica di San Pietro Mosezzo, rassicurazioni dall’Arpa sull’ambiente (Di mercoledì 29 marzo 2023) E’ stato Domato verso le 11,15 il vasto incendio che si è innescato questa mattina – mercoledì 29 marzo – attorno alle 7,50 nella zona industriale di San Pietro Mosezzo: una nuvola nera e maleodorante si era alzata in cie ... sul sito. Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 marzo 2023) E’ statoverso le 11,15 il vasto incendio che si è innescato questa mattina – mercoledì 29 marzo – attorno alle 7,50 nella zona industriale di San: una nuvola nera e maleodorante si era alzata in cie ... sul sito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wltv6 : Allarme a Novara e nel circondario per l'incendio scoppiato nell'azienda chimica Kemi, che tratta solventi chimici,… - quotidianopiem : Domato l’incendio alla Kemi di San Pietro Mosezzo, salvi tutti i 30 operai - StampaNovara : Domato incendio azienda di San Pietro Mosezzo, l’Arpa non evidenzia pericoli dalle prime analisi sull'aria - infoitinterno : Domato incendio azienda di San Pietro Mosezzo, l’Arpa non evidenzia pericoli dalle prime analisi sull'aria - FulvioInnocenti : RT @TgrRaiFVG: In fiamme il tetto di una casa colonica a Sedegliano. A causare l'incendio, subito domato dai Vigili del fuoco, un malfunzio… -

Domato l'incendio nella fabbrica di vernici di Novara AGI - È stato domato l'incendio che alle 8 di stamane ha coinvolto la Kemi Srl, fabbrica di vernici e solventi di San Pietro Mosezzo , alle porte di Novara. Non sono stati segnalati feriti. Ancora ignote le cause ... Domato l'incendio ad azienda chimica nel Novarese. Arpa: al momento nessun pericolo ...sono riusciti a mettersi in salvo L'incendio che questa mattina si è sviluppato alla Kemi, una azienda di solventi chimici per vernici a San Pietro Mosezzo, nel Novarese, "è stato praticamente domato ... Non c'è pace per i boschi di Montegrino Valtravaia (Varese): bruciati 40 ettari e i focolai sono ripresi Non è ancora stato del tutto domato l'incendio che dal pomeriggio di lunedì 27 marzo sta devastando i boschi di Montegrino Valtravaglia , nel nord della provincia di Varese, e ha finora interessato circa 40 ettari: durante la ... AGI - È statoche alle 8 di stamane ha coinvolto la Kemi Srl, fabbrica di vernici e solventi di San Pietro Mosezzo , alle porte di Novara. Non sono stati segnalati feriti. Ancora ignote le cause ......sono riusciti a mettersi in salvoche questa mattina si è sviluppato alla Kemi, una azienda di solventi chimici per vernici a San Pietro Mosezzo, nel Novarese, "è stato praticamente...Non è ancora stato del tuttoche dal pomeriggio di lunedì 27 marzo sta devastando i boschi di Montegrino Valtravaglia , nel nord della provincia di Varese, e ha finora interessato circa 40 ettari: durante la ... Incendio in un’azienda chimica nel Novarese. Il sindaco del capoluogo: finestre chiuse, restate a ... Il Sole 24 ORE