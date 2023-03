Docenti esperti, ricercatori, delegati all’organizzazione: tre nuove figure nel disegno di legge della Provincia di Trento (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' stato presentato il 27 marzo il disegno di legge per il miglioramento del sistema scolastico della Provincia autonoma di Trento. "Il disegno di legge intende definire specifiche misure organizzative volte al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei processi didattici, formativi ed educativi, partendo proprio dalla valorizzazione del corpo docente" ha commentato l'assessore all'istruzione, università e cultura Mirko Bisesti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' stato presentato il 27 marzo ildiper il miglioramento del sistema scolasticoautonoma di. "Ildiintende definire specifiche misure organizzative volte al miglioramentoqualità dell’offerta formativa e dei processi didattici, formativi ed educativi, partendo proprio dalla valorizzazione del corpo docente" ha commentato l'assessore all'istruzione, università e cultura Mirko Bisesti. L'articolo .

