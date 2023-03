Docente tutor e orientatore: fino a 4.750 euro lordi annui per il primo, 2.000 max per il secondo. Requisiti accesso formazione. BOZZA decreto (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dall’anno scolastico 2023/24 debutteranno nelle scuole due nuove figure: il Docente tutor e l’orientatore. In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale ecco le prime anticipazioni dalla BOZZA di decreto. Il decreto definisce i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 561 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate alle istituzioni scolastiche statali del II ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del Docente dell’orientamento/orientatore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dall’anno scolastico 2023/24 debutteranno nelle scuole due nuove figure: ile l’. In attesa della pubblicazione delministeriale ecco le prime anticipazioni dalladi. Ildefinisce i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dall’articolo 1, comma 561 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate alle istituzioni scolastiche statali del II ciclo di istruzione, ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione die deldell’orientamento/. L'articolo .

