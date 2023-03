Distretto del Commercio, primo incontro tra le sigle (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina a Palazzo di Città, alla presenza dell’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, si è tenuto il primo incontro per definire la costituzione del Distretto del Commercio Urbano “Salernum“. L’istituzione dei distretti commerciali, disciplinati dalla Legge Regionale 7/2020 e finanziati dalla Regione Campania per l’importo complessivo di 5.500.000 euro, è finalizzata alla definizione di una pianificazione strategica volta a definire obiettivi e interventi da sviluppare per il rilancio e la valorizzazione del Commercio locale. I distretti del Commercio rappresentano uno strumento in grado di promuovere il rilancio del Commercio di vicinato nelle città e nei piccoli centri, il recupero e la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina a Palazzo di Città, alla presenza dell’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, si è tenuto ilper definire la costituzione deldelUrbano “Salernum“. L’istituzione dei distretti commerciali, disciplinati dalla Legge Regionale 7/2020 e finanziati dalla Regione Campania per l’importo complessivo di 5.500.000 euro, è finalizzata alla definizione di una pianificazione strategica volta a definire obiettivi e interventi da sviluppare per il rilancio e la valorizzazione dellocale. I distretti delrappresentano uno strumento in grado di promuovere il rilancio deldi vicinato nelle città e nei piccoli centri, il recupero e la ...

