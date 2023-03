Disney, licenziato il team cripto (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Il cambio della guardia ai vertici di Disney ha rimescolato le carte in tavola, con una svolta nelle scelte di politica aziendale che rischia di avere delle ricadute sulla comunità cripto. Il nuovo CEO del gigante statunitense ha infatti annunciato il licenziamento di 7mila dipendenti. Tra questi, il team che negli ultimi mesi stava preparando la digitalizzazione del marchio, in particolare il suo sbarco sul metaverso. Gli effetti negativi di questa svolta dovrebbero essere mitigati dall’assenza di legami tra Disney, che puntava a un ruolo da solista, e gli altri operatori del settore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Il cambio della guardia ai vertici diha rimescolato le carte in tavola, con una svolta nelle scelte di politica aziendale che rischia di avere delle ricadute sulla comunità. Il nuovo CEO del gigante statunitense ha infatti annunciato il licenziamento di 7mila dipendenti. Tra questi, ilche negli ultimi mesi stava preparando la digitalizzazione del marchio, in particolare il suo sbarco sul metaverso. Gli effetti negativi di questa svolta dovrebbero essere mitigati dall’assenza di legami tra, che puntava a un ruolo da solista, e gli altri operatori del settore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

