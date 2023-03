Disegni contro la guerra in Ucraina | figlia scrive al padre in carcere in Russia | Vinceremo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Leggi Anche, la12enne Masha fece un disegnolaa scuola:condannato Ininperlain'Spero, no, so che non ti arrenderai,...

Russia, la figlia 12enne Masha fece un disegno contro la guerra a scuola: padre condannato In carcere in Russia per la guerra in Ucraina 'Spero, no, so che non ti arrenderai, sei forte, siamo forti, possiamo, e pregherò per te e per noi, papà… posso dire che sono orgoglioso di mio padre, - ... Masha, intanto, ha consegnato all'avvocato del padre una lettera e due, con la scritta: "Papà, ...

Russia, padre condannato perché la figlia ha fatto un disegno contro la guerra Vanity Fair Italia

La figlia dodicenne di Alexey Moskalev, condannato a due anni dopo che la ragazzina aveva realizzato a scuola disegni contro la guerra in Ucraina, ha scritto una lettera al padre dall'orfanatrofio in ...ROMA, 29 MAR - Il Centro per la resistenza nazionale di Kiev (Cns) ha disegnato una mappa dei campi in cui vengono ... che possano essere successivamente utilizzati contro la loro patria", afferma il ...