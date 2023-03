Direzione Rai: nuovo giorno, nuova ipotesi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Rai, l’idea di una super-Direzione per coordinare Day e Prime Time la Lega scommette su Ciannamea La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 9 Mentre il Governo organizza la sua nuova Rai con l’innesto di figure esterne e la rotazione di quelle interne perché il racconto del paese corrisponda meglio ai mutati scenari, il passatempo più gettonato a Viale Mazzini riguarda il totopoltrone. E considerando che le poltrone in gran parte sono collegate, si ragiona su RaiSport e sulle dimissioni appena date da Alessandra De Stefano. In pole position, come abbiamo già scritto, Auro Bulbarelli spinto dalla Lega in accoppiata Roma-Milano con Giulio Delfino. Il “corteggiamento” di Mario Orfeo, attuale direttore del Tg3 per convincerlo ad accettare la Direzione appunto di RaiSport, sembra non abbia avuto l’esito sperato, anche dai Cinquestelle. La ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 29 marzo 2023) Rai, l’idea di una super-per coordinare Day e Prime Time la Lega scommette su Ciannamea La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 9 Mentre il Governo organizza la suaRai con l’innesto di figure esterne e la rotazione di quelle interne perché il racconto del paese corrisponda meglio ai mutati scenari, il passatempo più gettonato a Viale Mazzini riguarda il totopoltrone. E considerando che le poltrone in gran parte sono collegate, si ragiona su RaiSport e sulle dimissioni appena date da Alessandra De Stefano. In pole position, come abbiamo già scritto, Auro Bulbarelli spinto dalla Lega in accoppiata Roma-Milano con Giulio Delfino. Il “corteggiamento” di Mario Orfeo, attuale direttore del Tg3 per convincerlo ad accettare laappunto di RaiSport, sembra non abbia avuto l’esito sperato, anche dai Cinquestelle. La ...

