Direttore Aiea Grossi è arrivato alla centrale di Zaporizhzhia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Una delegazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), guidata dalgenerale Rafael, è entrata nella parte del territorio della provincia dicontrollata ...

Una delegazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), guidata dalgenerale Rafael Grossi, è entrata nella parte del territorio della provincia di Zaporizhzhia controllata dai russi e si sta recando alla centrale nucleare, situata nella ...

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, è ancora impegnato nel suo tentativo di mediare un accordo con Mosca per proteggere la centrale nucleare ...