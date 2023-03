Diletta Leotta incinta | «È al quarto mese di gravidanza | aspetta una femmina»

(Di mercoledì 29 marzo 2023)ha ufficializzato la notizia della sua, ma i rumors sulla sua attesa non si placano e pare che la conduttrice televisiva sia ale stiando una bambina....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Con un video su Instagram, Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato che presto diventeranno genitori ???? “Dob… - artnewsit : Ascolta #Rumors! In questo numero: Diletta Leotta e Loris Karius, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Cecilia Rod… - leggoit : Diletta Leotta incinta, svelato il sesso del bebè: «È al quarto mese di gravidanza» - Italia_Notizie : Diletta Leotta incinta: «Aspetta una bambina, è al quarto mese di gravidanza» - Luxgraph : Diletta Leotta incinta: le indiscrezioni sul gender reveal -

A pochi giorni dall'annuncio della gravidanza di, il settimanale ' Chi ' ha svelato in esclusiva il sesso del bebè che porta in grembo. Ebbene, la conduttrice sportiva starebbe al quarto di mese di gravidanza e starebbe aspettando ...Arrivano nuovi scoop sulla gravidanza di. La famosissima conduttrice di Dazn ha annunciato pochi giorni fa di aspettare il suo primo figlio, confermando le voci che stavano girando ormai da tanti giorni in Rete.da più ...L'attore turco è solo da circa un paio d'anni, ovvero da quando ha detto addio a. Qualche tempo fa si è vociferato di una liaison con Francesca Chillemi, collega nella fiction ...

Diletta Leotta incinta: svelato il sesso del bebè in arrivo Corriere dello Sport

Qualche giorno fa, Diletta Leotta ha annunciato di essere in dolce attesa. La conduttrice sportiva è incinta di Loris Karius, al suo fianco da qualche mese. Nelle ultime ore sono stati svelati alcuni ...Diletta Leotta, conduttrice sportiva e volto di DAZN, ha annunciato da Dubai di essere in dolce attesa. Il gossip la voleva incinta da tempo, e così lo scorso 24 marzo è arrivata la conferma con un ...