Diletta Leotta in dolce attesa, il settimanale Chi svela il sesso del bebè in arrivo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo una serie di indiscrezioni trapelate anche dal suo entourage, pochi giorni fa, con un dolcissimo video, Diletta Leotta ha confermato di essere in dolce attesa di un bebè dal compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius. Usciti allo scoperto dopo l’estate, la coppia in meno di sei mesi ha letteralmente bruciato le tappe. Innamorati e affiatatissimi fin da subito, i due si sono conosciuti a Londra, dove la conduttrice di DAZN si trovava in vacanza studio. Il numero 18 della squadra inglese è stato avvistato spesso a Milano prima che confermassero la loro relazione. Poche settimane dopo il loro incontro, la Leotta l’ha portato in Sicilia dove gli ha fatto conoscere tutta la sua famiglia. Segno tangibile che entrambi avessero tutte le intenzioni di fare le cose sul serio. E così, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo una serie di indiscrezioni trapelate anche dal suo entourage, pochi giorni fa, con un dolcissimo video,ha confermato di essere indi undal compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius. Usciti allo scoperto dopo l’estate, la coppia in meno di sei mesi ha letteralmente bruciato le tappe. Innamorati e affiatatissimi fin da subito, i due si sono conosciuti a Londra, dove la conduttrice di DAZN si trovava in vacanza studio. Il numero 18 della squadra inglese è stato avvistato spesso a Milano prima che confermassero la loro relazione. Poche settimane dopo il loro incontro, lal’ha portato in Sicilia dove gli ha fatto conoscere tutta la sua famiglia. Segno tangibile che entrambi avessero tutte le intenzioni di fare le cose sul serio. E così, ...

