Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Diamond Dallas Page: 'Anche se il ritorno di Cody in WWE era destino, in AEW non dovevano farselo scappare'… -

Lo studio è attualmente impegnato in nuove progettazioni, tra cui House X a West Palm Beach, in Florida;Residences a, in Texas; Rainbow Road Residences a Phoenix, in Arizona; la torre ...Lo studio è attualmente impegnato in nuove progettazioni, tra cui House X a West Palm Beach, in Florida;Residences a, in Texas; Rainbow Road Residences a Phoenix, in Arizona; la torre ...

Diamond Dallas Page: "Ecco chi è il Ric Flair dell'epoca moderna" World Wrestling

In a recent interview with "WrestleBinge," wrestling legend and mentor to Rhodes, Diamond Dallas Page made that very claim. "He was coming back to make an impact. He had it all laid out, envisioned.WWE Hall of Famer Diamond Dallas Page recalled Rhodes suffering his first amateur wrestling loss and how he took it. "Went 48-0 and then he lost to a kid in his second year and I called him up and I'm ...