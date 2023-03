Diabao Praddo prima e dopo | le foto dell’uomo con 33 corna

(Di mercoledì 29 marzo 2023)ha sconvolto il pubblico dello Show dei Record. Lecon 33, il cui vero nome è Michel Faro do Prado, di San Paolo in Brasile, nato nel 1976, sposato con Carol (anche lei super modificata) mostrano la trasformazione radicale del tattoo artist che si fa chiamare “Satana Umano”, che ha partecipato al programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5. L’uomo ha iniziato con tatuaggi alle orbite oculari e non ha mai smesso, procedendo con interventi sempre più estremi fino a impiantarsi ben 33sotto la pelle del cranio. Oggi ha l’80% del corpo ricoperto di tatuaggi. Il suo nome d’arte,, che significa “demonio” in portoghese, è rappresentativo del suo aspetto fisico singolare che lo ...

Tatuador brasileiro viajou para a Itália e participou de programa de televisão. Ele garantiu o recorde com 33 implantes na cabeça.Michel Praddo, também conhecido como Diabão, entrou para o Guinness como o homem com o maior número de implantes em formato de chifre na cabeça Imagem ...