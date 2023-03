(Di mercoledì 29 marzo 2023) Gianluca Di, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibiledi Rafael

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... debor4hdepetris : ???? Ci sono delle possibilità che Rabiot rimanga a Torino. Ho saputo che c'è fiducia da parte della Juve di poter a… - Alexzanotto05 : ?????? Juventus-Rabiot, il punto: Ci sono delle possibilità che #Rabiot rimanga a #Torino. Ho saputo che c'è fiducia… - pazzamentejuve : Ci sono delle possibilità che Rabiot rimanga a Torino. Ho saputo che c'è fiducia da parte della Juve di poter allu… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: Di Marzio: “C’è la volontà di arrivare ad un accordo per il rinnovo di #Leao” #ACMilan #milan #SempreMilan https://t.c… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Rinnovo Leao, Di Marzio: «C’è la volontà di arrivare ad un accordo» -

Al conteggio degli ex brigatisti che Parigi si tiene stretta, come riporta l'Ansa, vanno aggiungi Enzo Calvitti (condannato per banda armata), Maurizio Di(tentato sequestro) e Giovanni ...Maurizio Di, legato all'attentato al dirigente dell'ufficio provinciale del collocamento di Roma Enzo Retrosi e al tentato sequestro del vicecapo della Digos della capitale Nicola Simone, a ...Oltre a Pietrostefani, Petrella e Cappelli godranno della protezione francese Giovanni Alimonti, Enzo Calvitti, Maurizio Di, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Luigi Bergamin e Raffaele Ventura.