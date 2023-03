Denunciato a Napoli uno scippatore 16enne (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato Denunciato per furto con strappo e affidato ai genitori il 16enne napoletano rintracciato nella sua abitazione dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato. Gli agenti sono intervenuti in corso Garibaldi per la segnalazione di uno scippo. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una turista la quale ha raccontato di essere stata colta di sorpresa alle spalle da una persona che le aveva strappato lo smartphone dalle mani per poi allontanarsi velocemente. E’ stato grazie alle descrizioni fornite dalla vittima che i poliziotti lo hanno rintracciato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoper furto con strappo e affidato ai genitori ilnapoletano rintracciato nella sua abitazione dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato. Gli agenti sono intervenuti in corso Garibaldi per la segnalazione di uno scippo. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una turista la quale ha raccontato di essere stata colta di sorpresa alle spalle da una persona che le aveva strappato lo smartphone dalle mani per poi allontanarsi velocemente. E’ stato grazie alle descrizioni fornite dalla vittima che i poliziotti lo hanno rintracciato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Altera la targa e dal 2020 non paga la Tangenziale, 45enne nei guai

Alterando un carattere della targa ha eluso il pagamento del pedaggio della Tangenziale di Napoli dal 2020: la Polizia di Stato denuncia un napoletano di 45 anni.

In strada con la pistola, a casa nascondeva droga

NAPOLI. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo hanno controllato uno stabile di via ... detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonchè denunciato per ricettazione.

Napoli, in possesso di una pistola carica: 21enne arrestato

Si tratta di C.R. (le iniziali dell'indagato), di 21anni, che dovrà rispondere di porto abusivo di arma clandestina, detenzione ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione.