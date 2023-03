Delrio (Pd): 'Era meglio non sapere i nomi dei capigruppo dalla stampa...' (Di mercoledì 29 marzo 2023) La nomina di Chiara Braga e Francesco Boccia come nuovi capigruppo di Camera e Senato per il Pd, ha sollevato qualche critica interna, soprattutto dal punto di vista della modalità con la quale i nomi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lana di Chiara Braga e Francesco Boccia come nuovidi Camera e Senato per il Pd, ha sollevato qualche critica interna, soprattutto dal punto di vista della modalità con la quale i...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - emma1121212 : RT @CarloCalenda: Renziani Pd quando Renzi era segretario: Madia, Bonaccini, Gori, Franceschini, De Micheli.Renzianissimi: Ascani, Picierno… - AlessandraCia19 : @sciltian Delrio era come un fratello per Renzi. Per me il peggiore - PaoloCattari : @antonella17162 @graziano_delrio Pure io so di cosa parlo. Così siamo ameno in due; non è cosa da poco. Le auguro b… - numerodiec1 : @Lorenzo46071146 … DelRio (ai tempi in cui era al MIT) si rifiutò di rispondere a un’interrogazione di un deputato… -