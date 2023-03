Decreto flussi 2023: 240.000 domande in poche ore per l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Decreto flussi 2023: con la pubblicazione del comunicato stampa del 28 marzo 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha comunicato l’attivazione di un tavolo di confronto con le parti sociali per lavorare al piano triennale dei fabbisogni. Il MLPS, in seguito all’invio di ben 240.000 domande di ingresso in Italia da ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023): con la pubblicazione del comunicato stampa del 28 marzoil Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha comunicato l’attivazione di un tavolo di confronto con le parti sociali per lavorare al piano triennale dei fabbisogni. Il MLPS, in seguito all’invio di ben 240.000di ingresso inda ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ???? MOLTENI (LEGA): POSSIBILI QUOTE EXTRA DI IMMIGRATI GIÀ DA QUEST'ANNO. 'Nel decreto immigrazione-ter c'è una pia… - Mariang47614228 : RT @sweetlullaby0: Riassunto degli ultimi giorni: sbarcati 3000 risorse in 24 ore, decreto flussi di giorgina per 80mila risorse, diversi p… - GoStudyFaisal : @evertoncalisto caro signore,Sono Mian Faisal Majeed dal Pakistan, recentemente laureato presso l'Università di Agr… - EnricoAntonio68 : RT @tempoweb: '#Sbarchi illegali da bloccare'. #Gasparri promuove il decreto flussi #29marzo - Nadietta881 : Ne servono parecchi di schiavi -