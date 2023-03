Decreto bollette, sindacati medici insoddisfatti: "Pronti allo sciopero, da maggio mobilitazione" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le misure del ministro alla Salute Orazio Schillaci sono giudicate insufficienti. "E' fallito l’obiettivo di sollevare un servizio sanitario nazionale in ginocchio" Leggi su repubblica (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le misure del ministro alla Salute Orazio Schillaci sono giudicate insufficienti. "E' fallito l’obiettivo di sollevare un servizio sanitario nazionale in ginocchio"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??ANSA - Decreto Bollette, il governo reintroduce gli oneri sulla elettricità - fattoquotidiano : Il Cdm di ieri ha confermato lo stanziamento di 4,9 miliardi di euro per gli interventi del nuovo decreto Bollette.… - petergomezblog : Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette lo scudo penale per gli evasori che scoperti pagano il dov… - nuzzolo51 : RT @kiara86769608: Colpo di mano sul fisco senza alcun annuncio in conferenza stampa. - infoitsalute : Decreto Bollette/ Intersindacale: nel testo misure normative senza impegno economico, così non si salva la sanità p… -