Decreto bollette, il governo pone fine agli sconti. Come cambiano le spese per la luce e il gas (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il periodo degli aiuti in bolletta si sta avviando alla fine. Nei prossimi mesi le bollette di gas e luce torneranno a includere gli oneri di sistema, eliminate dal precedente governo di fronte all’impennata senza precedenti dei prezzi dell’energia. Lo conferma il Decreto approvato ieri dal consiglio dei ministri, che prevede una progressiva eliminazione degli sconti per le bollette sul gas e la fine immediata di quelli per le bollette sulla luce. Non è stata infatti prorogata la scadenza del 31 marzo per il ritorno degli oneri di sistema nelle bollette della luce. La voce, che serve a finanziare la ricerca, il bonus elettrico per le famiglie a basso reddito, le agevolazioni per le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il periodo degli aiuti in bolletta si sta avviando alla. Nei prossimi mesi ledi gas etorneranno a includere gli oneri di sistema, eliminate dal precedentedi fronte all’impennata senza precedenti dei prezzi dell’energia. Lo conferma ilapprovato ieri dal consiglio dei ministri, che prevede una progressiva eliminazione degliper lesul gas e laimmediata di quelli per lesulla. Non è stata infatti prorogata la scadenza del 31 marzo per il ritorno degli oneri di sistema nelledella. La voce, che serve a finanziare la ricerca, il bonus elettrico per le famiglie a basso reddito, le agevolazioni per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??ANSA - Decreto Bollette, il governo reintroduce gli oneri sulla elettricità - fattoquotidiano : Il Cdm di ieri ha confermato lo stanziamento di 4,9 miliardi di euro per gli interventi del nuovo decreto Bollette.… - petergomezblog : Fisco, colpo di mano del governo: infila nel dl Bollette lo scudo penale per gli evasori che scoperti pagano il dov… - TgLa7 : Confermato il bonus sociale per le famiglie con Isee sotto i 15.000 euro, confermata l'Iva al 5% sul gas e l'azzera… - ZenatiDavide : Scudo penale nel decreto Bollette, Conte: “Non vogliamo favori per evasori, ci batteremo contro ogni sanatoria”: “S… -