Decreto bollette 2023 approvato in Cdm: cosa prevede e cosa cambia per gli italiani dal 1° aprile (Di mercoledì 29 marzo 2023) Decreto bollette 2023 approvato in Cdm: stanziati 4,9 miliardi di euro. cosa cambia per gli italiani dal 1° aprile 2023 e quali sono tutte le misure e le novità inserite nel testo che ha ricevuto il placet dei ministri del Governo Meloni? Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Decreto con le misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette. Nel testo, sono inclusi anche interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate corrispondenti a 4,9 miliardi di euro. Le misure a sostegno di famiglie e imprese contro caro energia sono state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023)in Cdm: stanziati 4,9 miliardi di euro.per glidal 1°e quali sono tutte le misure e le novità inserite nel testo che ha ricevuto il placet dei ministri del Governo Meloni? Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, hailcon le misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro. Nel testo, sono inclusi anche interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate corrispondenti a 4,9 miliardi di euro. Le misure a sostegno di famiglie e imprese contro caro energia sono state ...

