(Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una collaborazione che punta sull'integrazione tecnologica applicata alle attivitàin un'ottica di sostenibilità:X, la società delche opera nell'ambito della fornitura e dell'efficientamento energetico e il, leader globale nella movimentazione di materiale ad altissime temperatura specializzato nello sviluppo di tecnologie per la generazione e lo stoccaggio di energia pulita, hanno presentato stamattina l'innovativo sistema MGTES, (Green Thermal Energy Storage), di brevetto. Realizzato presso lo stabilimento diPower nell'Area di Sviluppo Industriale (ASI) del comune salernitano, MGTES è una batteria alimentata da un impianto fotovoltaico in grado ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Decarbonizzazione dei processi industriali, intesa Enel X-Gruppo Magaldi - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Una collaborazione che punta sull’integrazione tecnologica applicata alle attività industriali i… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Decarbonizzazione dei processi industriali, intesa Enel X-Gruppo Magaldi -… - Italpress : Decarbonizzazione dei processi industriali, intesa Enel X-Gruppo Magaldi - Italpress : Decarbonizzazione dei processi industriali, intesa Enel X-Gruppo Magaldi -

... visti anche i costi al momento piuttosto elevati dell'operazione, ma è certo che i combustibili sintetici potranno dare un contributo significativi allatrasporti, se ...... voluto dal presidente e amministratore delegato Stephan Winkelmann che porterà la casa del Toro verso lasuoi modelli entro il 2030. Revuelto è una vettura tutta nuova ......da parte della Commissione e del Consiglio per una valutazione della neutralità tecnologica... in quanto crediamo contribuiscano alla progressivadel settore". Dopo aver votato ...

Beltrame, 200 milioni di euro per la decarbonizzazione Il Sole 24 ORE

La sua produzione non potrà avvenire in enormi quantitativi, visti anche i costi al momento piuttosto elevati dell’operazione, ma è certo che i combustibili sintetici potranno dare un contributo ...Vale per l’auto, varrà presto anche per i camion in attesa dell’idrogeno, l’unica strada per assicurare livelli di emissioni tali da garantire una reale decarbonizzazione dei trasporti”. Ci vorrà ...