Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Atalanta, #deRoon cuore d’oro: un regalo di compleanno per i bambini poveri -

Il calciatore dell' Atalanta , Marten decompie oggi 32 anni e per l'occasione ha deciso di unirsi a una fondazione olandese che ... ricevere un, spegnere le candeline sulla torta e poter ...Marten decompie 32 anni e ha deciso di unirsi a una fondazione olandese che sostiene i bambini poveri. ... ricevere un, spegnere le candeline sulla torta e poter curare la scuola - si legge ...Il centrocampista olandese dell'Atalanta, Marten denel giorno del suo 32esimo compleanno, ha deciso di unirsi a una fondazione olandese che ... ricevere un, spegnere le candeline sulla ...

De Roon, un regalo di compleanno per i bimbi poveri L'Eco di Bergamo

Marten de Roon compie 32 anni e ha deciso di unirsi a una fondazione ... Niente è più bello che svegliarsi nel giorno più bello dell'anno in una casa addobbata, ricevere un regalo, spegnere le ...Il calciatore dell'Atalanta, Marten de Roon compie oggi 32 anni e per l'occasione ha deciso ... nel giorno più bello dell’anno in una casa addobbata, ricevere un regalo, spegnere le candeline sulla ...