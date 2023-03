De Luca: con l'Autonomia il Mezzogiorno rischia di farsi male (Di mercoledì 29 marzo 2023) (AGI) - "rischiamo di farci male come Mezzogiorno d'Italia. L'Autonomia va avanti con il suo percorso parlamentare. Quello che già è stato attuato è un furto di decine di miliardi a spese del Mezzogiorno. Ma nessuno pare che sia interessato alla cosa, tranne la Regione Campania". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Endoscopia Operativa all'ospedale di Mercato San Severino (Salerno), torna sul tema dell'Autonomia differenziata. Quanto al comitato nazionale incaricato della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), De Luca la definisce "un'altra truffa mediatica del mio amico Calderoli" e si chiede: "Ma si può immaginare che un gruppo di lavoro sia costituito da 62 persone, la ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 marzo 2023) (AGI) - "mo di farci male comed'Italia. L'va avanti con il suo percorso parlamentare. Quello che già è stato attuato è un furto di decine di miliardi a spese del. Ma nessuno pare che sia interessato alla cosa, tranne la Regione Campania". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Endoscopia Operativa all'ospedale di Mercato San Severino (Salerno), torna sul tema dell'differenziata. Quanto al comitato nazionale incaricato della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), Dela definisce "un'altra truffa mediatica del mio amico Calderoli" e si chiede: "Ma si può immaginare che un gruppo di lavoro sia costituito da 62 persone, la ...

